В Киеве подозреваемый в убийстве сбежал из здания суда

Украинцу изменили меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей, с чем он не был согласен.

На Украине из здания Голосеевского суда сбежал мужчина, подозреваемый в убийстве. Об этом сообщает "Киев оперативный" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Во время заседания обвиняемому, который ранее находился под домашним арестом, изменили меру пресечения на содержание под стражей. Злоумышленник явно с этим не был согласен и решил уйти. Впрочем, воплотить план мужчине удалось довольно легко, без погони или стрельбы — он просто вышел в коридор и скрылся.

Отмечается, что беглец — 30-летний Андрей Ёлкин. Рост обвиняемого около 180 см, среднее телосложение, прямые тёмно-русые короткие волосы, глаза светлые. Сейчас его разыскивает полиция.