Россиянка облила кислотой католического священника на исповеди в Никарагуа

Женщину задержали верующие — они заперли подозреваемую в комнате до приезда полиции.

В столице Никарагуа задержали россиянку, которая облила кислотой 59-летнего священника во время исповеди в кафедральном соборе. Как сообщает ВВС, он госпитализирован с серьёзными ожогами лица, рук и плеч. По данным издания, женщину зовут Элис Леонидовна Гон.

Подозреваемую задержали верующие — они заперли её в комнате до приезда полиции. Правоохранители выясняют мотивы злоумышленницы. Местные СМИ тем временем обратили внимание на то, что она была одета в футболку с изображением плода в утробе матери, который показывает неприличный жест.

Elis Leonidovna Gonn, de nacionalidad Rusa, fue la mujer que lanzó al Padre Mario Guevara, ácido sulfúrico, ella andaba en su bolso dos pasaportes y billetes de C$ 500.00 pic.twitter.com/kXZvb0eEpQ — Gerall Chávez Nicaragua (@GerallChavez) 6 декабря 2018 г.

Отмечается, что нападение произошло в сложное для католической церкви Никарагуа время. Правительство остро критикует её за роль, которую она сыграла после начала в апреле антигосударственных протестов. Сотни людей погибли в столкновениях между демонстрантами и силами безопасности. Церкви стали убежищами для оппозиционных активистов и иногда попадали в осаду со стороны проправительственных сил.