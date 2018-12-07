Магаданский пенсионер не просил перечислить соцвыплату Медведеву

Отмечается, что ветеран труда обращался в соццентр по другому вопросу, который связан со сменой места жительства.

В социальном центре Магаданской области заявили, что ветеран труда Владимир Попов официально не обращался с заявлением о перечислении соцвыплаты главе правительства России Дмитрию Медведеву. Об этом РИА "Новости" сообщил руководитель соццентра Анатолий Куликов, пояснив, что речь идёт о выплате, которая предоставляется в качестве компенсации на оплату коммунальных услуг.

Отмечается, что ранее в социальных сетях был размещён снимок заявления пенсионера, в котором он просит перечислять ежемесячную соцвыплату (683 рубля) российскому премьеру, так как она якобы "унижает человеческое достоинство". По словам Куликова, Попов в соццентр обращался по другому вопросу, который связан со сменой места жительства.

— Дело в том, что сейчас он живёт в посёлке Сокол, но вскоре намерен переехать в Магадан, то есть меняет место прописки, — пояснили в центре. — Поэтому попросил временно не перечислять деньги на оплату коммуналки.

Как отметил Куликов, деньги перечисляются региональным бюджетом адресно ветеранам труда и некоторым другим категориям граждан и они не могут быть направлены ни на какой другой счёт. Поэтому "даже теоретически" Дмитрию Медведеву средства перевести бы не удалось. Подчёркивается, что средства и дальше идут ветерану, а он уже может распоряжаться ими так, как посчитает нужным.