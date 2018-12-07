Россиян хотят обязать платно регистрировать свои телефоны

Авторы идеи считают, что наличие информации об устройствах в общей базе данных поможет отслеживать краденые устройства.

В Совфеде подготовили законопроект, согласно которому с 2023 года предлагается обязать россиян регистрировать свои телефоны и планшеты по идентификационным номерам (IMEI). Об этом сообщила глава комиссии СФ по развитию информационного общества Людмила Бокова.

По её словам, все устройства будут вноситься в центральную базу данных IMEI, которую планируется синхронизировать с международной базой данных Ассоциации GSM. Это позволит отслеживать краденые устройства, а сотовые операторы не будут регистрировать в Сети подобные телефоны и планшеты. Согласно законопроекту, регистрация IMEI будет обязательной и платной — не более 100 рублей для физических лиц. В пояснительной записке отмечается, что подобная практика существует уже в 32 странах мира.

Документ уже поддержан профильными министерствами и ведомствами, в ближайшее время его планируется внести в Госдуму. Регистрация гаджетов по IMEI может быть введена с 2023 года.