Консерванты и соевый белок. Эксперты нашли только один безопасный карбонад

Лишь карбонад марки "Рублёвский" выдержал все испытания, однако и у него оценка — всего 38 баллов.

Новый год всё ближе, поэтому эксперты "Росконтроля" решили проверить ещё одни продукт, часто встречающийся на столах россиян — карбонад. Пять образцов этого продукта оценили по 50 параметрам качества. Речь идёт о следующих брендах: "Велком", "Ближние горки", "Ремит", "Бахрушинъ" и "Рублёвский".

Результаты оказались неутешительными: из пяти проверенных марок четыре — в чёрном списке из-за несоответствия требованиям безопасности. Кроме того, в карбонаде "Ремит" специалисты нашли пшеничную клетчатку и соевый белок, которые на упаковке не указаны, в "Ближних горках" — коллагеновый белок, а в "Велкоме" — консерванты.

Таким образом, лишь карбонад марки "Рублёвский" выдержал все испытания, однако и у него оценка — всего 38 баллов. Эксперты отметили ряд недочётов, а именно довольно большое количество пищевых добавок (каррагинан, конжаковая и гуаровая камеди, молочный белок, усилитель вкуса и аромата). Есть вопросы и к указанию энергетической ценности — об углеводах нет и речи, жира указано на 80% меньше, чем есть на самом деле, а белка на 18% больше.