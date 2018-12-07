"Мой самый мужчина". Волочкова собралась замуж за Баскова

Балерина обрадовала своих поклонников, что их с эстрадным певцом ждёт роскошная, весёлая и зажигательная свадьба.

Известная балерина Анастасия Волочкова в своём "Инстаграме" объявила, что собирается замуж за эстрадного певца Николая Баскова. По её словам, их "отношения проверены временем".

— Наши с Колей отношения проверены временем. Мой самый мужчина... У нас будет самая роскошная, весёлая и зажигательная свадьба, — пишет Волочкова в своём аккаунте.

Пользователи соцсетей уже шутят, что "Коля пакует чемоданы". Другие предполагают, что сообщение о свадьбе — это "тонкая шутка" от балерины по поводу предстоящих корпоративов.