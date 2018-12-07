"Мой самый мужчина". Волочкова собралась замуж за Баскова

Известная балерина Анастасия Волочкова в своём "Инстаграме" объявила, что собирается замуж за эстрадного певца Николая Баскова. По её словам, их "отношения проверены временем".
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Наши отношения с Колей @nikolaibaskov проверены временем.. Мой самый Мужчина... У нас будет самая роскошная, веселая и зажигательная свадьба! Эти серьги подарок Николая. #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #свадьба
— Наши с Колей отношения проверены временем. Мой самый мужчина... У нас будет самая роскошная, весёлая и зажигательная свадьба, — пишет Волочкова в своём аккаунте.
Пользователи соцсетей уже шутят, что "Коля пакует чемоданы". Другие предполагают, что сообщение о свадьбе — это "тонкая шутка" от балерины по поводу предстоящих корпоративов.
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