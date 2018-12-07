Несладкая жизнь. Содержание сахара в школьном меню могут снизить

С инициативой выступил Роспотребнадзор. А ранее в Госдуме предложили запретить продажу газировки и сладостей в детских учреждениях.

Роспотребнадзор не исключил, что нормы количества сахара в питании детей в школах и колледжах могут быть снижены. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение члена Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрия Свищёва (ЛДПР).

— Вопрос норм сахара в питании детей будет рассмотрен при пересмотре санитарных правил СанПиН 2.4.5.2409-08, — приводит РИА "Новости" слова главы Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что в детских образовательных учреждениях уже ограничено потребление сахара, соли и введён запрет на сладкие газированные напитки, фастфуд. Также не разрешается использовать в питании детей кулинарные жиры, сало, маргарин и другие гидрогенизированные жиры.

Ранее Свищёв предложил запретить продажу продуктов с повышенным содержанием сахара и газировку в школах. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Лайфом поддержала его инициативу, пояснив, что потребление слишком большого количества сахара чревато приобретением лёгкой формы наркомании.