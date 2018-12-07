В ГИБДД объяснили, почему хотят перенести появление новых госномеров

Появятся новые типы номерных знаков. К примеру, для снегоболотоходов и дипломатических мотоциклов.

Госавтоинспекция попросила Росстандарт перенести введение нового ГОСТа на автомобильные номера с января на август 2019 года, поскольку считает, что иначе будут необоснованные расходы из федерального бюджета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

— ... Госавтоинспекция МВД России инициировала обращение в Росстандарт с предложением о переносе сроков введения в действие нового ГОСТа на 4 августа 2019 год, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в МВД поясняли, что новый стандарт коснётся только номерных знаков, выдаваемых при новой регистрации автомобилей. Старые менять будет не нужно.

Изменятся размеры номеров для мотоциклов, появятся отдельные номера для мотоциклов дипломатических и консульских представительств, снегоболотоходов и транспорта с нестандартным креплением.

Новые типы номерных знаков также введут для мопедов, спортивных и ретроавтомобилей.