Со вкусом свободы. Учёные Приморья выходили и выпустили на волю рябчика Доширака

В Приморье сотрудники национального парка "Земля леопарда" спасли рябчика, сбитого на дороге. Пока птицу выхаживали, она жила в коробке от лапши, так что её назвали Дошираком.

— При ударе об машину рябчик получил сотрясение мозга, а также повредил крыло. Однако птице повезло: все кости остались целы, поэтому её реабилитация ограничилась короткой передержкой в тихом и тёплом месте. Ночным убежищем рябчика оказалась картонная коробка из-под лапши, — рассказывают в национальном парке.

После того как состояние птицы стабилизировалось — учёные это поняли по тому, что рябчик принимал воду и пытался взлететь, — Доширака отвезли подальше от населённых пунктов и отпустили. В нацпарке отмечают, что пусть рябчик и довольно малозаметная птица на фоне краснокнижных обитателей "Земли леопарда", он является важным в общей картине биоразнообразия природы уссурийской тайги.