Гендиректором "Главкосмоса" назначили Дмитрия Лоскутова из "Роскосмоса"

Директор департамента международного сотрудничества "Роскосмоса" Дмитрий Лоскутов назначен главой внешнеэкономической дочки госкорпорации — "Главкосмоса".
— Лоскутов Дмитрий с 6 декабря 2018 года — генеральный директор АО "Главкосмос", — говорится на сайте компании.
Ранее Лоскутов был помощником Дмитрия Рогозина, когда тот ещё занимал пост вице-премьера. Прежний глава "Главкосмоса" Денис Лысков ранее уволился по итогам проверки, которую инициировал Рогозин.
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