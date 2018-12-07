Гендиректором "Главкосмоса" назначили Дмитрия Лоскутова из "Роскосмоса"

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Гендиректором "Главкосмоса" назначили Дмитрия Лоскутова из "Роскосмоса"

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Фото : Главкосмос

Директор департамента международного сотрудничества "Роскосмоса" Дмитрий Лоскутов назначен главой внешнеэкономической дочки госкорпорации — "Главкосмоса".

— Лоскутов Дмитрий с 6 декабря 2018 года — генеральный директор АО "Главкосмос", — говорится на сайте компании.

Ранее Лоскутов был помощником Дмитрия Рогозина, когда тот ещё занимал пост вице-премьера. Прежний глава "Главкосмоса" Денис Лысков ранее уволился по итогам проверки, которую инициировал Рогозин.

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