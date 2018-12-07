В метро Москвы появилась виртуальная книжная полка с портретом Пушкина

Чтобы скачать произведение, нужно отсканировать QR-код, расположенный рядом с корешком выбранной книги.

В Москве в переходе между станциями метро "Пушкинская" и "Чеховская" появилась виртуальная книжная полка, оформленная в виде мозаичного панно. Как сообщает портал столичного мэра, онлайн-библиотека открылась в рамках проекта "Книги в метро".

На панно размером метр в высоту и два в ширину — портрет Александра Пушкина, а также несколько наиболее известных его произведений: "Дубровский", "Евгений Онегин", "Пиковая дама", "Руслан и Людмила", "Станционный смотритель", "Капитанская дочка" и "Медный всадник". Скачать их можно, отсканировав QR-код, расположенный рядом с корешком выбранной книги.

— Рядом с портретом поэта на панно также размещён QR-код, который ведёт на главную страницу проекта. Здесь можно найти поэзию и прозу других авторов, — говорится в сообщении.

Онлайн-библиотека столичной подземки пользуется популярностью у пассажиров: за три месяца с момента открытия они скачали более 100 тысяч книг.