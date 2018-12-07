Ёлка или сосна? В "Роскачестве" рассказали, как выбрать новогоднее дерево

Свежесрубленная ель может стоять в квартире порядка восьми дней, сосна — около 12.

Эксперты "Роскачества" составили список рекомендаций, как выбрать новогоднюю ёлку, не навредив природе, и как за ней правильно ухаживать. Как оказалось, если говорить об экологии, между искусственным деревом и живым лучше выбирать второй вариант.

По словам специалистов, выращивание десяти натуральных ёлок на специальной плантации наносит природе меньший ущерб, чем производство одной искусственной. Вред же наносит только незаконная вырубка. Однако, покупая новогоднее дерево в специальной точке продаж, можно быть уверенным, что это природе не навредит.

Выбирая между ёлкой и сосной, эксперты отмечают следующие особенности:

ель — это классика, у неё стойкий хвойный аромат, но она быстрее и легче осыпается, чем сосна;

плюс сосны — она дешевле, так как растёт быстрее, минус — большое количество смолы;

при покупке новогоднего дерева обращайте внимание на ветки (они должны быть эластичными и легко гнуться);

ствол дерева должен быть покрыт иголками;

если разломить в руке пару хвоинок, должен появиться приятный аромат;

если на срезе ствола широкая тёмная кайма — дерево простоит недолго.

Свежесрубленная ель может стоять в квартире порядка восьми дней, сосна — около 12. Чтобы продлить этот срок, нужно сделать следующее:

разместить дерево подальше от отопительных приборов;

использовать специальную подставку с резервуаром для воды (воду своевременно подливать);

для подкормки использовать специализированное средство.

Альтернативное народное средство для подкормки — добавить в воду ложку сахара и растолчённую таблетку аспирина.