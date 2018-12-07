Больше и "умнее", чем Rapid. Skoda показала новый хетчбэк гольф-класса Scala

Автомобиль получил 9,2-дюймовый сенсорный дисплей, адаптивный круиз-контроль и много другой электроники.

Компания Skoda представила новый хетчбэк гольф-класса Scala, который должен заменить в линейке чешской марки модель Rapid. Презентация автомобиля состоялась на специальном мероприятии в Тель-Авиве.

От других моделей хетчбэк отличает интерьер. В Scala использованы более качественные материалы отделки, чем у Rapid, а также более богатое оснащение — 9,2-дюймовый сенсорный дисплей, мультимедиа с поддержкой онлайн-сервисов, адаптивный круиз-контроль, светодиодная оптика, подогрев руля, электропривод дверцы багажника и другая электроника. Предусмотрена также спортивная подвеска с адаптивными амортизаторами.

Кроме того, построенная на платформе MQB A0 от нового Volkswagen Polo новинка больше Skoda Rapid Spaceback — длина автомобиля составила 4362 мм, ширина — 1793 мм, а высота — 1471 мм. Размер колёсной базы увеличен до 2649 мм.

Моторная гамма хетчбэка включает пять силовых агрегатов. Базовый мотор — бензиновый 95-сильный трёхцилиндровый двигатель рабочим объёмом один литр в паре с пятиступенчатой механикой.