Басков пошутил над Волочковой после её заявления об их свадьбе

Певец отметил в своём комментарии, что свадьба будет, но вот только у каждого из них своя.

Певец Николай Басков прокомментировал в "Инстаграме" сообщение балерины Анастасии Волочковой об их предстоящей "самой весёлой, роскошной и зажигательной" свадьбе.

Он написал в комментариях поста, что свадьба будет, "но у каждого своя".

Впрочем, попытка балерины обрадовать своих поклонников сообщением о свадьбе была воспринята некоторыми из них как неудачная шутка. Одни порекомендовали Волочковой поискать другую пассию, другие напомнили о недавней "свадьбе" Баскова и Лопырёвой, третьи вовсе заявили, что балерина их обманывает.