Басков пошутил над Волочковой после её заявления об их свадьбе

Певец Николай Басков прокомментировал в "Инстаграме" сообщение балерины Анастасии Волочковой об их предстоящей "самой весёлой, роскошной и зажигательной" свадьбе.
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Наши отношения с Колей @nikolaibaskov проверены временем.. Мой самый Мужчина... У нас будет самая роскошная, веселая и зажигательная свадьба! Эти серьги подарок Николая. #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #свадьба
Он написал в комментариях поста, что свадьба будет, "но у каждого своя".
Впрочем, попытка балерины обрадовать своих поклонников сообщением о свадьбе была воспринята некоторыми из них как неудачная шутка. Одни порекомендовали Волочковой поискать другую пассию, другие напомнили о недавней "свадьбе" Баскова и Лопырёвой, третьи вовсе заявили, что балерина их обманывает.
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