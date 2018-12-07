Полиция Петербурга не нашла нарушений в работе фонда режиссёра Сокурова

Сам режиссёр рассказал, что проверка правоохранителей последовала после доноса бывшего сотрудника, не желающего отдавать большие долги.

Санкт-Петербургские полицейские отказались возбуждать уголовное дело после проверки фонда режиссёра Александра Сокурова "Пример интонации", сообщает сайт ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. На фонд написал донос бывший сотрудник, занявший большие деньги в организации и у режиссёра лично.

— Основанием для проверки послужило заявление бывшего работника фонда о возможных противоправных действиях, связанных с хищением денежных средств, выделенных для производства видеопродукции. Полицейские провели всестороннюю проверку фактов, изложенных в заявлении. По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, — говорится в сообщении правоохранительных органов.

Ситуацию с обысками сам режиссёр Александр Сокуров прокомментировал в "Фейсбуке". Он уверен, что своим доносом бывший сотрудник пытался уйти от необходимости возвращения долга. А у фонда за всё время деятельности не было нарушения сроков, невыполнения объёмов производства.

Несколько источников в фонде рассказали РБК, что заявление в полицию поступило от бывшего технического директора фонда "Пример интонации" Михаила Георгиевского.