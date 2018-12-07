СМИ: Главу исполкома ОНФ Анисимова назначили замполпреда президента в ЦФО

Читайте также

СМИ: Главу исполкома ОНФ Анисимова назначили замполпреда президента в ЦФО

423

Фото: ©РИА Новости/Евгений Биятов

Глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексей Анисимов — замполпреда президента РФ в Центральном федеральном округе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Кремле.

— Соответствующее распоряжение подписал руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно, — сообщили агентству.

Анисимов должен будет курировать вопросы развития гражданского общества и отвечать за взаимодействие с общественными организациями и НКО.

Как уже сообщалось, 29 ноября состоялся съезд ОНФ, который принял ряд важных кадровых решений.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×