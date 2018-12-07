СМИ: Главу исполкома ОНФ Анисимова назначили замполпреда президента в ЦФО

Глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексей Анисимов — замполпреда президента РФ в Центральном федеральном округе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Кремле.
— Соответствующее распоряжение подписал руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно, — сообщили агентству.
Анисимов должен будет курировать вопросы развития гражданского общества и отвечать за взаимодействие с общественными организациями и НКО.
Как уже сообщалось, 29 ноября состоялся съезд ОНФ, который принял ряд важных кадровых решений.
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