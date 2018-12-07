Попотеть заранее. Учёные рассказали, как похудеть за выходные без тренировок

Читайте также

Попотеть заранее. Учёные рассказали, как похудеть за выходные без тренировок

36
Метод проверили на лабораторных мышах. После эксперимента метаболизм у грызунов ускорился на 48 часов.

Исследователи Техасского университета выяснили, что за выходные можно похудеть без занятий спортом. Правда, для этого придётся попотеть заранее. Результаты экспериментов с грызунами опубликовал журнал Molecular Metabolism.

Учёные заставляли лабораторных мышей заниматься на беговой дорожке и анализировали влияние упражнений на определённые нейронные связи мозга, которые имеются и у людей. Эксперимент показал, что после тренировок снижается аппетит, ускоряется метаболизм, а также запускается процесс похудения.

Длительность подобного эффекта зависит от интенсивности занятий спортом. По словам учёных, одна часовая тренировка на беговой дорожке снизила аппетит мышей на шесть часов, а метаболизм ускорился на ближайшие 48 часов.

Исследователи пришли к выводу, что благодаря этому эффекту в выходные можно сделать перерыв в занятиях спортом без ущерба для процесса похудения.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×