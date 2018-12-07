Путин оценил роль отечественной газовой отрасли в жизни России

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Путин оценил роль отечественной газовой отрасли в жизни России

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент страны напоминает, что наша страна — один из крупнейших экспортёров газа.

Отечественная газовая отрасль играет огромную роль в жизни России, говорится в приветствии лидера страны Владимира Путина участникам и гостям XVI Международного форума "Газ России — 2018". Текст послания опубликован на сайте Кремля.

— В значительной степени обеспечивает национальную и глобальную энергетическую безопасность, напрямую влияет на создание благоприятных условий для экономического роста, решения насущных социальных проблем, — говорится в сообщении главы государства.

Лидер страны напомнил, что Россия — один из крупнейших экспортёров газа. Наша страна обладает уникальной газотранспортной инфраструктурой и необходимыми кадрами в этой сфере.

— Наша общая задача — содействовать укреплению таких лидерских позиций, — подытожил Владимир Путин.

Лидер страны рассчитывает, что в рамках форума будут выработаны востребованные и актуальные решения.

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