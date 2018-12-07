В Мосгордуме призвали отказаться от новогодней подарочной бумаги

По словам депутата парламента столицы Валерия Теличенко, это повлияет на природу благотворно.

В Мосгордуме заявили, что стоит отказаться от использования новогодней подарочной упаковки ради экологии. Такую точку зрения высказал член комиссии по экологической политике Валерий Теличенко, отвечая на вопрос, поможет ли подобная мера предотвратить увеличение непереработанного пластика в мире.

— Каждый должен сам для себя решить, отказаться от обёрточной новогодней упаковки или нет. Я поддерживаю это, — приводит его слова агентство "Москва". — Если новогодней упаковки будет меньше истрачено, то это будет хорошо для экологии.

По мнению Теличенко, акции с отказом от таких товаров должны проводиться регулярно.

— Нужна постоянная работа: образовательная, воспитание населения, просветительство, объяснение, — сказал депутат, добавив, что одночасовые или однодневные акции малоэффективны.

Как писал Лайф, необходимость заботиться о природе отметили ранее и в "Роскачестве", посоветовав между живыми и искусственными деревьями отдавать предпочтение первым. По словам экспертов, выращивание десяти натуральных ёлок на специальной плантации наносит природе меньший ущерб, чем производство одной искусственной.