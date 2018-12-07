Первые таблички с новыми ценами на парковку появились в центре Москвы

Дороже всего обойдётся оставить машину в районе "Москвы-Сити", Патриарших прудов, Арбата, на Тверской и Неглинной улицах, а также в Романовом переулке и на улице Петровка.

Таблички с информацией о новых ценах на парковку уже начали устанавливать в центре Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Согласно новым правилам, парковка в Москве обойдётся от 80 до 380 рублей за час, а допустимое время бесплатного стоянки авто сократится с 15 до пяти минут. Самый дорогой тариф — 380 рублей в час — будет действовать с 8:00 до 21:00 в районе "Москвы-Сити", Патриарших прудов, Арбата, на Тверской и Неглинной улицах, а также в Романовом переулке и на улице Петровка.

Также на 237 улицах в центре столицы будет отменена бесплатная парковка по воскресеньям. Нововведение обойдёт стороной владельцев парковочных разрешений и льготников. Новые тарифы будут действовать с 15 декабря.