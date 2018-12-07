"Повод для переговоров". Косачёв оценил предложение США по ситуации с ДРСМД

По мнению сенатора, в ответ можно было бы призвать Вашингтон отказаться от размещения элементов ПРО в Европе.

В Совфеде оценили предложение Госдепа США по ситуации с ДРСМД. По мнению главы международного комитета Константина Косачёва, обозначенные американской стороной тезисы касаемо ракеты 9М729 могут стать началом обсуждения по сохранению Договора.

— Может, это и будет долгожданным поводом для настоящих переговоров по сохранению ДРСМД, к чему всё это время безуспешно призывает российская сторона? — отметил сенатор.

Вместе с тем Косачёв заявил, что, будь он российским переговорщиком по этому вопросу, в ответ выступил бы к США с предложением отказаться от размещения элементов ПРО в Европе. Однако, по мнению сенатора, Вашингтон ответит, что это Договор не нарушает.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон призывает Москву вернуться к выполнению Договора о РСМД в течение двух месяцев. В то же время президент России Владимир Путин отметил, что Вашингтон не предоставил никаких доказательств нарушения договора со стороны нашей страны.

Как писал Лайф, ранее в США назвали шаги, которых ждут от России по ДРСМД. Так, одно из предложений Штатов касается ракетной системы 9М729. Предлагается либо отказаться от неё вовсе, либо сократить её радиус, чтобы она соответствовала всем положениям договора.