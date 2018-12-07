Эксперт о выходе США из ДРСМД: Им выгодно перевести стрелку, что Россия виновата

Игорь Коротченко уверен, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности приведёт к новой гонке вооружений.

Военный эксперт Игорь Коротченко уверен, что США пытаются обосновать свой выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности задним числом и именно поэтому за океаном приписывают России несуществующие испытания ракеты из комплекса "Искандер-М".

— Комплекс "Искандер-М" и ракеты как аэробаллистические, так и крылатые в составе этого комплекса — они не нарушают договора ДРСМД и никогда не испытывались на запрещённую дальность. Поэтому все заявления США — они носят характер политически ангажированный и призваны выдвинуть против России мифические обвинения, поскольку решение, что они из этого договора выходят, президентом Трампом уже принято, — заявил Лайфу член общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко.

Эксперт рассказал, что Россия несколько недель назад передала США всю информацию по данной ракете — детальную, исчерпывающую, ту, которая говорит о том, что она не нарушает положение договора, но Штаты этим не удовлетворились и продолжают нагнетать ситуацию.

— Они выходят из ДРСМД, чтобы развязать себе руки для новой гонки вооружений, и объектом воздействия у них будет не только Китай, о чем они говорят, но и Россия. Очевидно, что в странах Балтии, Польше новые американские ракеты, которые будут туда завезены после выхода США из этого договора, появятся и нам придётся реагировать. Естественно, им выгодно перевести стрелку, что якобы Россия виновата, — считает Коротченко.

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в октябре анонсировал американский президент Дональд Трамп. Но недавно госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что США всё-таки останутся в договоре, если Россия в течение 60 дней вернётся к его исполнению.

В России уверены, что не нарушали договор. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что США никаких доказательств нарушения договора российской стороной не предоставили и начали искать обоснования для своих заявлений.