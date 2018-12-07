Дома понюхаете. В России из парфюмерных магазинов могут исчезнуть пробники

Угроза связана с тем, что с декабря 2019 года маркировка парфюмерии станет обязательной.

Уже через год с полок российских магазинов косметики могут исчезнуть пробники духов и туалетной воды. Об этом заявил замдиректора по логистике компании "Алькор и Ко" (владеет сетью "Л'Этуаль") Андрей Кривенцев.

По его словам, в конце 2019 года маркировка парфюмерии станет обязательной, а устанавливать метки на все тестеры практически невозможно. Кривенцев отметил, что компания уже обратилась в Минпромторг с просьбой разъяснить этот вопрос.

— С 1 декабря 2019 года пробники пропадут просто с полок, потому что нереально это всё маркировать... Парфюмерная отрасль — это отрасль, в которой есть сэмплы, тестеры-пробники. Все рабочие группы, стартовавшие до нас, такой штуки не имели, — не бывает тестера шубы, не бывает сэмпла обуви, — пояснил газете "Ведомости" Кривенцев.

Напомним, с 2016 года в странах ЕАЭС, в том числе в России, была введена маркировка шуб и меховых изделий. Со следующего декабря метки станут обязательными для одежды, обуви, табака, чёрной икры, шин, духов и туалетной воды. Кроме того, сейчас в стране проводятся эксперименты по маркировке лекарств, сигарет и обуви цифровым двухмерным кодом. До 2024 года планируется ввести систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров.