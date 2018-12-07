Сотрудника "дочки" Сбербанка уличили в заработке 150 млн на манипуляциях рынком

По данным Центробанка, за три года финансист успел совершить более тысячи подобных сделок.

Банк России обнаружил, что сотрудник управляющей компании Сбербанка АО "Сбербанк управление активами" долгое время манипулировал рынком. Его схемы с февраля 2014 года по январь 2017 года затронули 50 различных инструментов.

В ЦБ рассказали, что сотрудник покупал или продавал акции по рыночным ценам, а потом выставлял лимитированную заявку на закрытие этой позиции по более выгодным ценам. Через некоторое время он выставлял одну или несколько заявок от имени АО "Сбербанк управление активами" или УК "Пенсионные накопления" по ценам, заведомо обеспечивавшим закрытие позиции контрагента с прибылью.

— В ходе совершения более тысячи серий подобных сделок контрагентами был получен доход в размере, превышающем 150 млн рублей, — сообщает ЦБ.

Как отмечается, в результате "Сбербанк управление активами", субъекты под его управлением, а также "УК "Пенсионные накопления" понесли убытки на сумму противоправных сделок.

Ранее Сбербанк сообщил о новых кибератаках на его серверы.