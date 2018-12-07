Приехали. У прокуратуры появились новые претензии к BlaBlaCar

Сервис уличили в предоставлении доступа коммерческим перевозчикам, передаёт "Коммерсант".

Прокуратура Вологодской области заинтересовалась одним из партнёров сервиса поиска попутчиков BlaBlaCar. Речь идёт о транспортной компании "100 дорог", через которую частные водители якобы получали доступ к коммерческому использованию сервиса, что противоречит его заявленной политике.

Как сообщает "Коммерсант", на сайте BlaBlaCar компания "100 дорог" указана в числе фирм, через которые к сервису могут подключаться операторы междугородных автобусных перевозок. Несколько перевозчиков даже получили разрешение публиковать свои предложения о поездках на платформе в тестовом режиме. Интересно, что директор ООО "100 дорог" Вячеслав Юрко заявил изданию, что такую схему работы используют все партнёры BlaBlaCar. А вот в самом сервисе поспешили заявить, что BlaBlaCar "строго выполняет российское законодательство" и они намерены направить запрос в "100 дорог"

Отметим, что у сервиса поиска попутчиков BlaBlaCar уже не в первый раз возникают проблемы с законом. Ещё в 2017 году Тимашевский районный суд принял решение о блокировке сервиса, однако позднее суд высшей инстанции отменил его. А недавно общественники обвинили сервис в платной перевозке пассажиров под предлогом "компенсации затрат на топливо", а также в помощи перевозчикам, которые используют BlaBlaCar для ухода от налогов и расходов на обеспечение безопасности. Иск отправился в суд в начале ноября.