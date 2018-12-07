Закон о разрыве Договора о дружбе с Россией передан на подпись Порошенко

Действие документа будет приостановлено с 1 апреля 2019 года. Ранее это решение поддержали 277 депутатов украинского парламента.

Спикер Верховной рады Андрей Парубий передал на подпись президенту Петру Порошенко закон о прекращении действия Договора о дружбе с Россией. Об этом говорится на сайте украинского парламента. Документ будет расторгнут 1 апреля 2019 года.

Ранее разрыв Договора о дружбе с Россией утвредила Верховная рада. Решение поддержали 277 депутатов, против проголосовали лишь 20.

Документ о партнёрстве между странами был подписан в мае 1997-го тогдашними президентами Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным и вступил в силу в апреле 1999 года. Он закреплял принципы стратегического сотрудничества между соседними государствами и заключался сроком на десять лет.