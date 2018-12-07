Путин внёс изменения в Стратегию государственной нацполитики

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Путин внёс изменения в Стратегию государственной нацполитики

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Президент РФ Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин внёс изменения в стратегию государственной нацполитики на период до 2025 года. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

— Внести в стратегию государственной национальной политики РФ на период до 2025 года... изменения, — говорится в указе российского лидера.

Поясняется, что действующая стратегия разработана для того, чтобы обеспечивались интересы государства, общества, россиян, а также укреплялись государственное единство и целостность страны.

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