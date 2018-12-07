В Кремле заявили, что вопрос с назначением генсека ОДКБ пока не решён

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В Кремле заявили, что вопрос с назначением генсека ОДКБ пока не решён

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Фото: © flickr.com/Pavel Kazachkov

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о назначении нового генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ещё не принято.

По словам представителя Кремля, проблема обсуждалась лидерами стран — участниц организации вчера, 6 декабря.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по итогам заседания ОДКБ принято решение о назначении белорусского представителя на должность генсекретаря организации. Ранее занимавший этот пост представитель Армении Юрий Хачатуров досрочно покинул его из-за выдвинутых против него на родине обвинений.

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