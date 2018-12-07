В Киеве загорелась сцена в театре имени Леси Украинки

Произошло сильное задымление помещения, пожар удалось ликвидировать ещё до приезда спасателей.

В Киеве в ночь на 7 декабря в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки вспыхнула сцена. Об этом сообщают украинские СМИ. Произошло сильное задымление помещения.

На место инцидента прибыли спасатели, но огонь удалось ликвидировать ещё до их приезда. По предварительной информации, загорелось что-то из стройматериалов. Там шли ремонтные работы. Пострадавших нет.

Ранее женщина и ребёнок погибли при пожаре в Орловской области.