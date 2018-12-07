В Кремле назвали рабочим процессом дискуссию Путина и Лукашенко о цене на газ

Российская сторона была готова к напряжённой работе и возможным разногласиям в ходе обсуждения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал дискуссию по поводу цен на российский газ, которая возникла в ходе заседания ЕвразЭС. В частности, президент Белоруссии Александр Лукашенко посетовал, что Москва, по его мнению, продаёт Минску газ по завышенным тарифам.

Представитель Кремля назвал такой спор нормальным рабочим процессом и отметил, что президенты России и Белоруссии договорились провести ещё одну встречу до Нового года для финализации обсуждения.

— Рабочий разговор не всегда подразумевает единство мнений. Высказывались разные точки мнения, высказывались несогласия по ряду вопросов, и это говорит о том, что это живой механизм, который затрагивает интересы всех стран-участниц, — рассудил пресс-секретарь президента. — Но в том, что работа предстоит очень напряжённая, никто не сомневается.

Напомним, что в ответ на претензии белорусского коллеги Владимир Путин подчеркнул, что цена на российский газ для Белоруссии является намного ниже рыночной: сегодня Минск платит 129 долларов за тысячу кубов, а в следующем году будет платить 127. В то же время цена для Берлина составляет 250 долларов.

Позже Лукашенко извинился перед Путиным.