Песков заявил, что в Кремле знают о проверке в фонде режиссёра Сокурова

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что глава государства проинформирован о ситуации с проверкой фонда режиссёра Александра Сокурова и принял эту информацию к сведению.

Песков отметил, что в администрации президента не знают детально, какую оперативную работу выполняли различные спецслужбы, в том числе ФСБ.

— Насколько я понимаю, сейчас уже каких-либо обоснованных претензий к фонду Сокурова не существует, и об этом было заявлено, — слова пресс-секретаря президента передаёт РИА "Новости".

В фонде режиссёра Александра Сокурова "Пример интонации" прошли проверки после заявления в полицию бывшего сотрудника организации. Правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело. Сокуров рассказал, что экс-сотрудник надеялся после проверки не отдавать долги, ведь он занял большие деньги в организации и у режиссёра лично.