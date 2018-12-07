В Кремле рассчитывают на беспристрастное рассмотрение жалобы на арест Пономарёва

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В Кремле рассчитывают на беспристрастное рассмотрение жалобы на арест Пономарёва

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Фото: © Pixabay

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает на то, что рассмотрение жалобы на арест 77-летнего правозащитника Льва Пономарёва будет беспристрастным. Он пояснил, что в Администрации Президента не могут оценивать решение Тверского суда Москвы, который вынес Пономарёву 25 суток ареста за призыв к участию в несогласованной акции.

— Мы рассчитываем на абсолютно беспристрастное рассмотрение этого вопроса, у нас нет сомнений, что так это и произойдёт, — сказал Песков журналистам.

Тверской суд Москвы приговорил правозащитника Льва Пономарёва к 25 суткам административного ареста. Директор движения "За права человека" получил этот срок за призыв к участию в несогласованной акции "За наших и ваших детей", которая состоялась у здания ФСБ 28 октября.

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