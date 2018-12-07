В Кремле подчеркнули, что Россия привержена своим обязательствам по ДРСМД

Дмитрий Песков отметил, что РФ никогда не нарушала обязательств, взятых на себя в рамках договора.

Россия привержена своим обязательствам по ДРСМД и не нарушала своих обязательств по договору. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение США отказаться от ракетной системы 9М729, либо модифицировать её.

— Российская Федерация не нарушала, не нарушает и остаётся приверженной своим обязательствам по ДРСМД, — подчеркнул он.

Напомним, 20 октября Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД, обвинив Москву в нарушении договора. Кроме того, он заявил, что Штаты будут наращивать ядерный потенциал. Российская сторона эти обвинения отвергла. Президент России Владимир Путин отметил, что Вашингтон не предоставил никаких доказательств нарушения договора со стороны нашей страны.

Как писал Лайф, ранее в США назвали шаги, которых ждут от России по ДРСМД. Так, одно из предложений Штатов касается ракетной системы 9М729. Предлагается либо отказаться от неё вовсе, либо сократить её радиус, чтобы она соответствовала всем положениям договора.