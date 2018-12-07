Песков: Путин по-прежнему остаётся лидером "Единой России"

По словам представителя Кремля, глава государства уделяет большое внимание и значение делам партии.

Президент РФ Владимир Путин по-прежнему остаётся лидером "Единой России" и намерен выступить 8 декабря на съезде партии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Президент выступит на съезде. И сам этот факт говорит о том, что президент по-прежнему остаётся лидером этой партии, президент по-прежнему уделяет большое внимание и значение тем делам, которые делает эта партия, — сказал представитель Кремля.

Съезд "Единой России" проходит в Москве 7–8 декабря. В ходе встречи члены партии обсудят создание "этического кодекса", проведут кадровую ротацию, проанализируют промахи после осенних выборов, а также шаги по цифровизации организации.