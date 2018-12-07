Путин перед заседанием ОПЕК+ встретился с Новаком

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Путин перед заседанием ОПЕК+ встретился с Новаком

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Президент РФ Владимир Путин (слева) и министр энергетики РФ Александр Новак. Фото © РИА Новости/Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин перед заседанием ОПЕК+ провёл встречу с министром энергетики Александром Новаком. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

— Неоднократно встречался (Путин в Санкт-Петербурге) с Новаком. В первую очередь, конечно, по тем вопросам, которые фигурировали на повестке дня саммита ЕвразЭС, который прошёл. Но в том числе, конечно, и венские дела тоже обсуждались, — пояснил представитель Кремля.

Сегодня в Вене состоится заседание ОПЕК+. Ожидается, что на переговорах могут достигнуть договорённости по уровням добычи нефти альянсом в 2019 году.

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