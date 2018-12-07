На участие в большой пресс-конференции Путина подано уже 1650 заявок

В Кремле пообещали опубликовать список аккредитованных журналистов в конце следующей недели.

Запросы на участие в большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая состоится 20 декабря, уже направили 1650 журналистов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Интерес к пресс-конференции повышенный, мы уже имеем 1650 заявок, это больше, чем в прошлые годы, — рассказал он журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что 7 декабря — последний день приёма заявок на участие в мероприятии. Песков отметил, что список аккредитованных журналистов будет опубликован в конце следующей недели.

Аккредитация журналистов проводится на официальном сайте Кремля www.kremlin.ru. Заявки принимаются от отечественных СМИ, зарегистрированных в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, получивших разрешение от МИД РФ. В прошлом году на большую пресс-конференцию Путина были аккредитованы свыше 1350 представителей СМИ.