"Это не нравится мужчинам". Фадеев отказался брать в SEREBRO девушек с силиконом

Он сказал, что участницами группы могут стать только певицы с "естественными лицами".

Максим Фадеев заявил, что девушки с "накачанной грудью и губами" могут не рассчитывать на то, что попадут в группу SEREBRO. Продюсер отметил, что "мужчинам это не нравится".

— Девочки, родненькие, лапочки! Пожалуйста, не присылайте нам больше записи те, у кого есть накачанные губы, накачанная грудь , — обратился к претенденткам Фадеев на своей странице в "Инстаграме".

Также он сказал, что участницами группы могут стать только девушки с "естественными лицами".

Гости страницы в комментариях в основном положительно отреагировали на заявление Фадеева. Некоторые согласились, что силикон — "это некрасиво", и отметили, что "наконец-то это сказали".

Весной этого года Максим Фадеев закрыл продюсерский центр и разорвал контракты с артистами.