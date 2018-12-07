Протаранил и скрылся. В Москве водитель сбил группу рабочих на тротуаре

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Протаранил и скрылся. В Москве водитель сбил группу рабочих на тротуаре

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По словам очевидца аварии, двое рабочих при столкновении отлетели в сторону, а третьего водитель протащил под машиной около 100 метров.

В Москве водитель сбил троих рабочих в оранжевых жилетах, после чего скрылся с места происшествия. Как сообщает агентство "Москва", инцидент произошёл на улице Покровке в районе дома номер три.

Водитель белой Kia с номером 938, направлявшийся со стороны Китай-города, вначале выехал на встречную полосу, а затем на тротуар, где и сбил людей. Потом нарушитель вновь выехал на встречную полосу и завернул в Потаповский переулок.

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<p><em>Видео и фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на</em><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank"> </a><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank"><em>Android</em></a> <em>и</em><a href="https://itunes.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432?mt=8" target="_blank"> </a><a href="https://itunes.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432?mt=8" target="_blank"><em>iOS</em></a><em>).</em></p>

<p><em>Видео и фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на</em><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank"> </a><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank"><em>Android</em></a> <em>и</em><a href="https://itunes.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432?mt=8" target="_blank"> </a><a href="https://itunes.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432?mt=8" target="_blank"><em>iOS</em></a><em>).</em></p>

По словам очевидца аварии, двое рабочих при столкновении отлетели в сторону, а третьего водитель протащил под машиной около 100 метров.

— Уже в переулке водитель забуксовал из-за застрявшего под машиной рабочего и немного сдал назад, переехав через пострадавшего, — рассказал очевидец.

После этого из машины вышли два человека, достали тело, выбросили его и уехали.

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