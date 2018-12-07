Протаранил и скрылся. В Москве водитель сбил группу рабочих на тротуаре

По словам очевидца аварии, двое рабочих при столкновении отлетели в сторону, а третьего водитель протащил под машиной около 100 метров.

В Москве водитель сбил троих рабочих в оранжевых жилетах, после чего скрылся с места происшествия. Как сообщает агентство "Москва", инцидент произошёл на улице Покровке в районе дома номер три.

Водитель белой Kia с номером 938, направлявшийся со стороны Китай-города, вначале выехал на встречную полосу, а затем на тротуар, где и сбил людей. Потом нарушитель вновь выехал на встречную полосу и завернул в Потаповский переулок.

По словам очевидца аварии, двое рабочих при столкновении отлетели в сторону, а третьего водитель протащил под машиной около 100 метров.

— Уже в переулке водитель забуксовал из-за застрявшего под машиной рабочего и немного сдал назад, переехав через пострадавшего, — рассказал очевидец.

После этого из машины вышли два человека, достали тело, выбросили его и уехали.