В Кремле раскрыли подробности предстоящих переговоров Путина и Ципраса

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В Кремле раскрыли подробности предстоящих переговоров Путина и Ципраса

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Фото: © РИА "Новости" / Сергей Гунеев

Песков назвал долгожданным визит греческого премьер-министра в российскую столицу.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Греции Алексис Ципрас по итогам своих переговоров подпишут пять документов. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Будет подписано пять документов, — отметил представитель Кремля.

Представитель Кремля назвал визит греческого премьера в Москву долгожданным. Российская столица к нему кропотливо готовилась. Переговоры Путина и Ципраса пройдут в узком и расширенном составах, затем подпишут соглашения и дадут совместную пресс-конференцию.

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