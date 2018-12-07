В Кремле раскрыли подробности предстоящих переговоров Путина и Ципраса

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Греции Алексис Ципрас по итогам своих переговоров подпишут пять документов. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Будет подписано пять документов, — отметил представитель Кремля.
Представитель Кремля назвал визит греческого премьера в Москву долгожданным. Российская столица к нему кропотливо готовилась. Переговоры Путина и Ципраса пройдут в узком и расширенном составах, затем подпишут соглашения и дадут совместную пресс-конференцию.
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