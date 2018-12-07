В Москве завтра пройдёт зимний фестиваль ГТО

Для его участников проведут мастер-классы о том, как улучшить свои спортивные результаты, развить силу и скорость.

Завтра, 8 декабря, в крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА в Москве пройдёт зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

К участию приглашаются москвичи от 6 до 70 лет. Предварительно перед участием нужно пройти регистрацию на сайте комплекса ГТО и получить личный идентификатор.

Желающие могут сдать нормативы по различным спортивным дисциплинам. Среди них — бег, прыжки в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью и другие. Во время фестиваля пройдут мастер-классы о том, как улучшить свои спортивные результаты и развить силовые и скоростные качества.

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