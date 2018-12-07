"Это глупость". Кириенко осудил запреты на рэп-концерты

Он призывает работать с современной молодёжной культурой, а не пытаться запретить её.

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал глупостью запреты проводить концерты молодёжных исполнителей. В частности, за последнее время были отменены выступления Хаски и Элджея, групп IC3PEAK и "Френдзона".

— Надо уметь работать с современной молодёжной культурой, чтобы не превращалось это в то, когда кто-то случайно не понимает или она им не нравится, заканчивается это запретами концертов. Это глупость, — сказал Кириенко на съезде "Единой России".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за отменой рэп-концертов. Накануне один из депутатов даже предложил приглашать рэперов на новогодние голубые огоньки.