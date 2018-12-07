ОНФ предложил выход из мусорного кризиса в Архангельской области

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили отправлять отходы из Москвы на переработку вместо того, чтобы вывозить его в Архангельскую область. Об этом сообщает пресс-служба движения.
По мнению экспертов, столичный мусор нужно перенаправить на перерабатывающие предприятия в Центральном федеральном округе, у которых недозагружены мощности. В ОНФ считают это решением мусорного кризиса, вызванного планами властей построить объект по размещению отходов из Москвы в Архангельской области.
Модератор тематической площадки ОНФ "Экология" Дмитрий Миронов отметил, что голосование о строительстве мусорных полигонов должно проходить открыто с обязательным учётом мнения местных жителей. По его мнению, появление подобных объектов должно оказывать минимальное влияние на экологию и быть экономически обоснованным.
Ранее Лайф писал, что 2 декабря в нескольких городах и сёлах Архангельской области прошли протесты. Местные жители требовали отменить строительство мусорного полигона для размещения отходов из Московского региона.
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