ОНФ предложил выход из мусорного кризиса в Архангельской области

По мнению экспертов, столичные отходы должны перерабатывать предприятия в Центральном федеральном округе.

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили отправлять отходы из Москвы на переработку вместо того, чтобы вывозить его в Архангельскую область. Об этом сообщает пресс-служба движения.

По мнению экспертов, столичный мусор нужно перенаправить на перерабатывающие предприятия в Центральном федеральном округе, у которых недозагружены мощности. В ОНФ считают это решением мусорного кризиса, вызванного планами властей построить объект по размещению отходов из Москвы в Архангельской области.

Модератор тематической площадки ОНФ "Экология" Дмитрий Миронов отметил, что голосование о строительстве мусорных полигонов должно проходить открыто с обязательным учётом мнения местных жителей. По его мнению, появление подобных объектов должно оказывать минимальное влияние на экологию и быть экономически обоснованным.

Ранее Лайф писал, что 2 декабря в нескольких городах и сёлах Архангельской области прошли протесты. Местные жители требовали отменить строительство мусорного полигона для размещения отходов из Московского региона.