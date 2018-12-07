В Москве задержан водитель, сбивший трёх человек на тротуаре

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В Москве задержан водитель, сбивший трёх человек на тротуаре

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В Москве полицейские задержали водителя, который сегодня сбил трёх рабочих на тротуаре. Об этом, как передаёт РИА "Новости", сообщили в ГИБДД.

<p><em>Видео и фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на</em><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank"> </a><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank"><em>Android</em></a> <em>и</em><a href="https://itunes.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432?mt=8" target="_blank"> </a><a href="https://itunes.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432?mt=8" target="_blank"><em>iOS</em></a><em>).</em></p>

Ранее сообщалось, что инцидент произошёл на улице Покровке в районе дома номер три. Белый Kia с номером 938, направлявшийся со стороны Китай-города, вначале выехал на встречную полосу, а затем на тротуар, где и сбил людей.

Затем водитель скрылся на машине, при этом дополнительно переехав одного из пострадавших. Отмечалось, что это были работники в оранжевых жилетах. Был объявлен план "Перехват".

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