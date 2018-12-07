В Москве задержан водитель, сбивший трёх человек на тротуаре

В Москве полицейские задержали водителя, который сегодня сбил трёх рабочих на тротуаре. Об этом, как передаёт РИА "Новости", сообщили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что инцидент произошёл на улице Покровке в районе дома номер три. Белый Kia с номером 938, направлявшийся со стороны Китай-города, вначале выехал на встречную полосу, а затем на тротуар, где и сбил людей.

Затем водитель скрылся на машине, при этом дополнительно переехав одного из пострадавших. Отмечалось, что это были работники в оранжевых жилетах. Был объявлен план "Перехват".