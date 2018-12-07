Добрая история под открытым небом. В Москве открыли выставку о волонтёрах Победы

Это добровольческое движение занимается помощью ветеранам ВОВ, благоустройством памятных мест, помогает в организации центральных событий празднования Дня Победы — Парадов Победы и шествия Бессмертного полка.

Выставка под названием "История добровольчества в России: Волонтёры Победы" открылась в центре Москвы. В экспозиции представлено 10 стендов, повествующих о деятельности и результатах движения за три года его существования. Посетители смогут увидеть яркие и эмоциональные моменты из жизни ребят, запечатлённые на фотоснимках во время волонтёрской деятельности, а также узнать различные занимательные факты о волонтёрах Победы.

В открытии выставки приняли участие руководитель движения Ольга Амельченкова, декан факультета архивного дела Историко-архивного института Елена Малышева, президент РГГУ, директор Института постсоветских и межрегиональных исследований профессор Ефим Пивоваров, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский и непосредственно сами волонтёры.

— Я отлично помню, как всё начиналось. Помню, как мы искали волонтёров в муниципалитетах Ленинградской области, когда мы первый раз собрали людей, готовых развивать волонтёрское движение, — всего 15 человек. За эти годы мы объединили сотни тысяч разных людей. Что же нас всех держит вместе? Ответы на эти вопросы вы сможете найти на этой выставке, — приветствовала собравшихся Ольга Амельченкова.

Выставка продолжит свою работу до 31 декабря 2018 года.