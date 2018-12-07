Для решения острых вопросов. "Единая Россия" улучшит дискуссионные площадки

Сегодня и завтра в столице проходит XVIII Съезд единороссов, завтра его посетит президент РФ Владимир Путин.

"Единая Россия" намерена усовершенствовать дискуссионные платформы, чтобы они отвечали основополагающим ценностям партии. Об этом сообщил замсекретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко во время выступления на дискуссионной площадке "Открытость" на съезде партии.

Базовые идеологемы "Единой России" были определены в ходе весенних дискуссий "Направление-2026". Это благополучие человека, лидерство и развитие, единство и суверенитет страны.

— В связи с этим есть предложение переформатировать работу четырёх дискуссионных платформ, как основного инструмента по коммуникации с гражданским обществом партии, и привести их работу в соответствие с тремя базовыми идеологемами партии, — отметил он.

Ревенко пояснил, что спектр тем, которые будут обсуждаться в рамках дискуссионных платформ, будет шире.

— Лидерство и развитие — это вопросы развития гражданского общества, поддержка НКО, качество жизни людей. Благополучие человека — это темы социальной политики, экологии, развития спорта, здоровья и образования. Единство и суверенитет — это не только патриотическая повестка, а также темы межнациональных отношений, истории, единства страны, — поясняет замсекретаря генсовета "Единой России".

В свою очередь, секретарь иркутского регионального отделения партии Сергей Сокол предложил объединить работу платформ в одну площадку, но с широким рассмотрением тем.

— В первую очередь, это должны быть вопросы, которые волнуют людей на местах. Это и социальные вопросы, экономические, ЖКХ, медицинское обслуживание, образование, — говорит Сокол.

В партии поясняют, что это позволит более эффективно обсуждать наболевшие и острые вопросы.

Съезд "Единой России" проходит 7–8 декабря. В первый день работают три дискуссионные площадки — "Обновление", "Открытость" и "Лидерство".

Как уже сообщалось, по итогам прошедшего 9 сентября единого дня голосования "Единая Россия" сохранила контроль в региональных парламентах: во всех парламентах, которые переизбирались, спикерами стали представители ЕР. Также партия сохранила контроль во всех гордумах.