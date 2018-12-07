Главный диетолог Москвы рассказала, как отметить Новый год и избежать несварения

По словам Стародубовой, многое зависит и от красивой сервировки праздничного стола.

Новогоднее застолье является большим испытанием для организма, однако есть способы для сведения его возможных нежелательных последствий к минимуму. Советы по этому поводу дала главный внештатный специалист-диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

— Стол должен быть ярким, разноцветным, нарядным, красиво сервированным. Красивая сервировка позволяет увеличить положительные эмоции от приёма пищи, а они уже, несомненно, будут способствовать пищеварению, выделению пищеварительных ферментов и лучшему перевариванию пищи, — сказала врач агентству "Москва".

Стародубова также советует поставить на стол яркие и полезные фрукты: мандарины, апельсины, зелёные яблоки, помидоры и разноцветный сладкий перец. Она считает не менее важной общую атмосферу праздника: позитивные эмоции положительно влияют на функционирование всех органов и систем организма, в том числе на процесс пищеварения.

Как отметила Стародубова, традиционные новогодние блюда довольно калорийны и могут нанести вред здоровью. Чтобы этого не случилось, можно подать на стол вместо баранины, утки, гуся или свинины блюда из диетических нежирных сортов мяса и птицы — цыплёнка, индейки и кролика, а также рыбу.

— Отдайте предпочтение блюдам здорового питания, овощам и фруктам на вашем праздничном столе и не забудьте про прогулки на свежем воздухе и подвижные игры с детьми, — добавила диетолог.

Ранее депутат обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с предложением разрешить продажу шампанского в новогоднюю ночь.