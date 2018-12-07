"Совесть не позволяет". Чиновница Глацких не намерена увольняться после скандала

Речь идёт о той самой чиновнице, которая заявила детям, что государство им "ничего не должно".

Директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких по-прежнему занимает свой рабочий кабинет и не намерена увольняться. Об этом рассказала сама оскандалившаяся чиновница в интервью блогеру Сергею Колясникову.

— Мне совесть не позволяет, и в принципе человеческий фактор не позволяет бросить около 400 тысяч вовлечённых в наши мероприятия ребят,— заявила она.

По словам Глацких, на время проверки она была отстранена от своих обязанностей. И из-за этого не были реализованы три проекта.

— Причём федеральных, которые реализует вся страна, — подчеркнула чиновница.

При этом призналась, что сложности её только закаляют. Будучи в прошлом профессиональной гимнасткой, она рассказала, что в жизни уже сталкивалась с ситуацией, когда на её карьере "можно было ставить крест".

— У меня в 13 лет был перелом позвоночника, но спорт я не бросила, восстановилась, доказала, что трудности укрепляют, и выиграла Олимпийские игры, — подытожила Глацких.

Напомним, что Ольга Глацких на встрече с юными волонтёрами сказала, что государство ничего им не должно. Чиновница призвала молодёжь решать свои проблемы самостоятельно. Ранее её уже отстранили от должности. А позже стало известно, что деятельностью её департамента заинтересовались уральские следователи. Поводом стала публикация в СМИ о том, что бюджетные деньги, выделенные на одарённых детей Урала, осваивались в элитном отеле.