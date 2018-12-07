Путин встретился в Кремле с премьером Греции Ципрасом

Президент РФ Владимир Владимир Путин встретился в Кремле с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, который прибыл в Россию с рабочим визитом.

— Рады вас видеть в Москве. В этом году исполнилось 190 лет со дня установления дипломатических отношений между странами, — сказал Владимир Путин в начале встречи.

Российский лидер отметил рост товарооборота и добавил, что на встрече нужно обсудить ситуацию как на международной арене, так и в регионе.