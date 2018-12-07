В Рязани девушка разбилась насмерть, въехав под фуру на тюбинге

Полицейские предупреждают, что, помимо прямой опасности, за катание на тюбинге или санках по проезжей части любителям острых ощущений и катающим их водителям грозят штрафы.

В ночь на пятницу, 7 декабря, жители Рязани решили развлечься и покататься на тюбинге, привязанном к автомобилю. В результате манёвра 20-летнего водителя "Лады Калины" его 19-летняя подруга на тюбинге влетела под припаркованный грузовик с прицепом. От удара о фуру девушка скончалась, сообщает УМВД по Рязанской области.

— Водителю легкового автомобиля грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются, — говорится в сообщении полицейских.

Лайф многократно рассказывал о том, как люди получали серьёзные травмы, а иногда и гибли, нарушая технику безопасности катания на тюбингах и санках. Так, в Брянской области две девушки получили множественные переломы, в Воронеже серьёзно пострадали отец и малолетний сын, катаясь в развлекательном центре. А в Казани девочка, катаясь на горке, получила смертельную травму.

Тюбинги-"ватрушки" или санки слишком непредсказуемые, предупреждают полицейские. Поэтому следует выбирать места для катания вдали от проезжей части, на оборудованном склоне или специально оборудованной трассе со снежной поверхностью. В процессе катания необходимо крепко держаться за расположенные по бокам тюбинга ремни или за корпус санок.