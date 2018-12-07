Лобода привезла дочь на концерт Тилля Линдеманна в Москве

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Лобода привезла дочь на концерт Тилля Линдеманна в Москве

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Фото: ©РИА Новости/Евгения Новоженина

Певица была замечена в VIP-ложе, а после шоу прошла в гримёрку к музыканту, с которым ей приписывают роман.

Певица Светлана Лобода привезла свою семилетнюю дочь Еву на закрытый концерт лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, который состоялся в московском клубе Icon. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

Отмечается, что исполнительница приехала на выступление немецкого музыканта, с которым ей приписывают роман, за час до начала шоу. К началу концерта ребёнок вместе с няней покинул заведение.

<p>Светлана Лобода с дочерью Евой. Фото: Дни.ру</p>

<p>Светлана Лобода с дочерью Евой. Фото: Дни.ру</p>

<p>Светлана Лобода. Фото: Дни.ру</p>

Лобода была замечена в VIP-ложе, а после шоу прошла в гримёрку к Линдеманну.

Напомним, об отношениях пары мир узнал летом 2017 года. В мае 2018 года певица родила вторую дочь, которую назвали Тильдой. Вместе с тем официально певица никак не комментирует свои отношения с немецким музыкантом. Как писал Лайф, после недавнего случая, когда Лобода была госпитализирована, из больницы её забрал сам Линдеманн.

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